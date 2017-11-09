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Ученые обнаружили останки древнейших предков человека

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Ученые из английского университета Портсмута обнаружили две окаменелости на побережье графства Дорсет, передает "Московский комсомолец".

По словам экспертов, находка напоминает зубы современных млекопитающих и их примитивных родственников, которые жили в конце мелового периода. Именно это, считают специалисты, позволяет считать их обладателей "прямыми" предками человека.

"Эти зубы были необычно продвинутыми для своего времени – они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. Высокая степень их износа говорит о том, что их обладатель дожил до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так-то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные динозавры", - цитирует ученых сайт телеканала "Звезда".

Анализ найденных зубов помог установить, что первое животное было небольших размеров и питалось насекомыми, выползая из укрытий только ночью. Второе же млекопитающее, скорее всего, было близким родственником первого.

URL: http://www.vb.kg/369320
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