Девушка не выпала с окна четвертого этажа, ее избили и столкнули

Девушку, выпавшую из окна 4-го этажа в шестом микрорайоне, на самом деле столкнули. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По данным милиции, 2 ноября, примерно 03.30 несколько молодых людей распивали спиртные напитки в квартире. После чего меду ними произошла ссора. По предварительной версии, молодой человек нанес несколько ударов пострадавшей, затем ее подруга толкнула девушку, из-за чего та и выпала из окна.

В ГУВД отметили, что по данному факту возбужденно уголовное дело по статье 104 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 20-ти и 21-летний молодые люди.

"Сейчас следствие выясняет детали произошедшего. По предварительной версии, молодой человек несколько раз ударил девушку, а потом вторая девушка толкнула ее. В настоящее время оба подозреваемых задержаны и водворены в СИЗО", - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.