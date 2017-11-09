Исследование: овцы узнают экс-президента США Барака Обаму на фото

Овцы оказались способны узнавать на фотографиях Барака Обаму и других известных людей. Ученые планируют использовать это свойство животных для изучения изменений, которые происходят в мозге при нейродегенеративных заболеваниях и влияют, в том числе, на когнитивные способности. Об этом пишет gazeta.ru.

Овцы оказались способны распознавать человеческие лица на фотографиях и даже узнавать на них своего владельца. Исследование было опубликовано в журнале Open Biology.

Исследование проводилось в рамках изучения когнитивных способностей овец. Из-за достаточно крупного мозга и большой продолжительности жизни они являются подходящим модельным организмом для изучения нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Гентингтона.

Способность распознавать лица - один из важнейших социальных навыков человека. Мы легко узнаем знакомые и незнакомые лица и можем определять их на повторяющихся изображениях. Как и некоторые другие животные, например, собаки и обезьяны, овцы – социальные животные. Они способны узнавать и различать между собой других овец и знакомых людей. Однако об их способности распознавать лица известно было мало.

Исследователи из Кембриджского университета обучили восемь овец узнавать лица четырех известных людей на фотографиях, представленных на мониторах – британскую тележурналистку Фиону Брюс, актрису Эмму Уотсон, актера Джейка Джилленхола и бывшего президента США Барака Обаму.

Во время обучения овцы находились перед двумя мониторами, на одном из которых отображалось фотография знаменитости, а на другом - постороннего человека. Под мониторами были расположены кормушки. Если овца правильно определяла, на какой фотографии знаменитость и подходила к кормушке под нужным монитором, ее ожидало угощение. Если же она ошибалась, то раздавался сигнал, свидетельствующий о том, что угощения не будет, и кормушка оставалась пустой.

После обучения овцы оказались способны отличить лицо знаменитости от другого лица в 8 случаях из 10.

Если лица на фото были расположены под углом, то способность к узнаванию падала на 15% – примерно на столько же, на сколько и у людей при выполнении аналогичных заданий.

Наконец, исследователи проверили, способны ли овцы без предварительного обучения узнать на фото своих владельцев. Они справились с заданием в 7 случаях из 10. При этом овцы вели себя несколько иначе – перед тем, как сделать окончательный выбор, они сначала пристально изучали незнакомое лицо, затем знакомое, потом снова незнакомое и, наконец, определялись.

"Любой, кто работал с овцами, знает, что они умные животные, способные узнавать хозяев, - отмечает профессор Дженни Мортон, главный автор исследования. – Мы показали, что их способности в узнавании лиц сопоставимы со способностями обезьян. Овцы живут долго, а их мозг по размеру и сложности сопоставим с обезьяньим.

Это значит, что мы можем использовать овец, чтобы разобраться в нарушениях работы мозга, которые развиваются продолжительное время и влияют на когнитивные способности - например, болезнь Гентингтона.

Наше исследование дает нам еще один способ контролировать изменения этих способностей у овец, генетически предрасположенных к болезни Гентингтона".

В Кембриджском университете, судя по всему, к овцам питают особый интерес. Ранее в этом году другая группа ученых придумала, как с помощью искусственного интеллекта определять, когда животное ощущает боль. В 2016 году одна из исследовательниц разработала шкалу выражений морд овец для измерения степени боли (в такие моменты на морде проявляются характерные черты), но обучение людей применению этой шкалы занимало много времени, а результаты были довольно противоречивыми из-за субъективной оценки.

Поэтому специалисты по работе с искусственным интеллектом взяли дело в свои руки и разработали алгоритм, способный автоматически анализировать выражения морд животных.

Ранние тесты показали, что система способна оценить уровень боли с точностью до 80%. Дальнейшее обучение позволит поднять этот показатель еще выше.