Главу стройкомпании "Иска-строй" отпустили под домашний арест

Генерального директора строительной компании "Иска-строй" Нарынбека Сариева отпустили под домашний арест. Об этом сегодня, 9 ноября, "ВБ" сообщили дольщики стройкомпании.

По их данным, соответствующее решение приняла коллегия Верховного суда Кыргызстана.

"В отношении Сариева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Мы настаивали на том, чтобы он находился в СИЗО №1, поскольку опасаемся, что он сбежит за рубеж, так и не достроив дома, не возвратив вложенные деньги. Несмотря на то что решение предыдущих инстанций было оставить главу фирмы под стражей, накануне коллегия ВС КР под председательством судьи Качыке Эсенканова, отпустила его под домашний арест", - проинформировали редакцию.

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.

Самого Сариева в ближайшее время могут признать банкротом. В начале октября дольщики обратились с заявлением в УВД Ленинского района. Они просят принять меры в отношении Сариева в связи с тем, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов на улицах Токомбаева, Уметалиева, а также Тыналиева в микрорайоне Джал.