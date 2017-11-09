Берегись, автохам! В Бишкеке стартует второй этап проекта "Культур-мультур"

С 9 ноября велосообщество Кыргызстана и движение "ЖЫргализм" начинает второй этап проекта "Культур-мультур", направленного на пропаганду безопасности дорожного движения. Активисты организуют разные акции с использованием искусства пантомимы возле дорог около учебных заведений, школ и детских садов с целью осудить такие виды нарушений ПДД, как парковка в неположенном месте, заезд на стоп-линию, въезд на встречную полосу перед светофором, остановка общественного транспорта в неположенном месте, переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора и т.д.

Главная цель акции, которая проходит под лозунгом "Соблюдение правил – это КУЛЬТУРА, их нарушение – это "МУЛЬТУРА"!", – это обратить внимание общества на морально-нравственную сторону нарушения правил ПДД.

Первый этап проекта проходил с июня по сентябрь текущего года и охватил участки городских дорог около крупных больниц, торговых центров и базаров. Видеоролики с акцией охватили аудиторию в более 100 тыс. человек. Эти флешмобы сопровождались информационной поддержкой многих средств массовой информации.

Проект "Культур-мультур" призван бороться с обострившейся ситуацией на дорогах, где каждый день погибают люди, калечатся человеческие судьбы, дети становятся жертвами безрассудного поведения взрослых. Активисты хотят изменить ситуацию на дорогах через популяризацию культа дисциплинированного участника дорожного движения через общественное поощрение соблюдения и осуждения нарушения ПДД.

Проект реализуется при содействии Freedom House и Агентства США по международному развитию(USAID).