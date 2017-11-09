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Выпускник Колумбийского университета стал советником премьер-министра КР

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ВБ

Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Омоев Мурад Асылбекович назначен советником премьер-министра КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Мурад Омоев родился 20 июня 1979 года в г. Токмак.

В 1999 году получил степень бакалавра в области экономики и делового администрирования Graceland College, штат Айова, США.

С 2001 по 2002 год работал на разных должностях в проекте Агентства США по международному развитию, нацеленному на повышение качества преподавания финансово-экономических предметов в вузах Кыргызстана.

С 2003 по 2004 год в качестве директора офиса проекта в Кыргызстане организовал две магистерские программы, через которые прошли обучение свыше 120 преподавателей вузов.

В 2004 году продолжил обучение в магистратуре Колумбийского университета г. Нью-Йорк, США.

После шестимесячной стажировки в головном офисе Всемирного Банка начал карьеру младшего научного сотрудника в Департаменте исследований Международного валютного фонда в г. Вашингтон, США.

С 2012 г. является экономистом в Европейском департаменте МВФ.

За время работы в МВФ был ответственным за анализ фискальной и монетарной политики, анализ уязвимости от внешних факторов в развивающихся рынках и структурных проблем рынках труда в ряде стран Восточной Европы.

Является лауреатом командной премии МВФ за новаторское исследование в области влияния фискальной политики на экономический рост.

URL: http://www.vb.kg/369325
Теги:
Сапар Исаков
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Комментарии
ББ
09.11.2017, 10:50

г. ТокмОк

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