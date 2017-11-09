В Госдуме предлагают признать водительские права КР недействительными в РФ

В комитет Государственной Думы по транспорту и строительству поступил законопроект, запрещающий в России работать с национальными водительскими правами КР.

Об инициативе внесения подобного законопроекта заявил 27 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что такое решение было принято в ответ на решение президента Кыргызстана Атамбаева о подписании указа о переименовании Дня октябрьской революции в Дни истории и памяти предков, в ходе празднования которых будут чествоваться события восстания 1916 года против Российской империи.

"Хотелось бы изложить позицию фракции по поводу решения, которое под занавес своей политической карьеры принял президент КР. Он подписал закон о том, что теперь в Кыргызстане будет праздник - день восстания против Российской империи. РФ является правопреемницей Советского Союза, соответственно, Советский Союз является правопреемником Российской империи. В целом восстание против Российской империи - это восстание против нашей страны, и мы считаем, что это недружественный шаг", - считает депутат Ярослав Нилов

Напомним, 26 октября президент подписал указ об установлении Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября. Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что "кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России", и поэтому предложил запретить кыргызстанцам ездить в РФ по национальным правам. Заявления депутата вызвали резонанс.

В аппарате президента заявили, что депутату следует внимательно читать документы, которые он берется комментировать.

А как сейчас?

Напомним, с 1 июня этого года в России вступила в силу норма, запрещающая профессиональным водителям ездить с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для работодателя - 50 тысяч рублей. Но позже депутаты Госдумы России приняли поправки в закон, позволяющие гражданам Кыргызстана, а также других стран, где русский язык является официальным, работать в России с национальными водительскими правами. 26 июля Владимир Путин подписал новую редакцию закона.