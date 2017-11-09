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ГКПЭН: Поправки в Водный кодекс касаются только ледников Давыдова и Лысый

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ВБ

Относительно предлагаемых поправок в Водный кодекс государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР сообщает следующее.

Своим постановлением от 21 февраля 2013 года № 2805-V Жогорку Кенеш КР обязал правительство обеспечить бесперебойную работу проекта "Кумтор".

Государственные органы во избежание приостановки горных работ на месторождении Кумтор и во исполнение постановления Верховного суда по надзорному производству № 6-88/16 СЭ от 19 октября 2016 года ("Государственным органам в целях недопущения возможных экологических и техногенных последствий принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы на руднике Кумтор, включая проведение мероприятий по обеспечению экологической и промышленной безопасности и охраны недр") выдали заключение экспертиз по промышленной и экологической безопасности, охране недр к проектам разработки месторождения Кумтор.

Стоит отметить, что в настоящее время разработка месторождения Кумтор производится на Центральном участке. Так как карьер близко расположен от ледников, борта карьера испытывают постоянное давление от наползающей ледниковой массы южного и юго-восточного рукавов ледника Давыдова, что вызывает их обводнение и деформацию с угрозой обрушения.

Чтобы разгрузить борт карьера и предотвратить его обрушение, проводятся горные работы - обязательное проведение опережающей выемки и перемещения деформированных горных масс и льда, сползающих в чашу карьера на более безопасные места. Кроме того, проводится расширение контура карьера в юго-западном направлении, так как изменяется контур рудного тела.

В проектах горных работ в целях обеспечения безопасности работающих в карьере работников рудника предусматривается опережающая выемка сползающей горной массы и льда с формированием широких берм (200-300 м).

Также на участке южного рукава ледника Давыдова сформирован внутрикарьерный отвал – упорная призма высотой 90 метров для удержания смещения ледовых масс южного рукава ледника Давыдова в чашу карьера.

Данные вопросы, касающиеся безопасного проведения горных работ на Центральном участке месторождения и соблюдения статьи 62 Водного кодекса, были ранее рассмотрены с участием независимых экспертов на расширенном заседании Научно-технического совета Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам. Специалисты констатировали, что в случае консервации карьера сложится ситуация, при которой неизбежна долговременная остановка производства на руднике Кумтор. Это может вызвать обрушение бортов Центрального карьера и его затопление водой и ледниково-моренной массой, что значительно затруднит (или сделает невозможным) возобновление работ при разработке Центрального участка месторождения Кумтор.

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось, что "…В исключительных случаях, связанных с функционированием хозяйствующих субъектов, включенных в перечень стратегических объектов, являющихся крупными налогоплательщиками и бюджетообразующими предприятиями, правительством Кыргызской Республики может быть принято решение о разрешении деятельности, влияющей на состояние ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба от такой деятельности и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников.

Решение о разрешении подобной деятельности принимается на основе экспертного заключения уполномоченного государственного органа."

В процессе рассмотрения настоящего законопроекта в Жогорку Кенеше, после ряда обсуждений на третье чтение вынесена следующая редакция:

"Статья 62. Охрана ледников

Запрещаются деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность, связанная с заготовкой льда, за исключением ледников Давыдова и Лысый.

Данные исключения не распространяются на предыдущие воздействия на данные ледники Давыдова и Лысый.

Заключение о возможности осуществления подобной деятельности принимается уполномоченным государственным органом с учётом результатов независимой экспертизы".

Особо необходимо подчеркнуть, что поправки, которые планируется внести в Водный кодекс, дают разрешение на разработку месторождения только на участках Давыдова и Лысый.

URL: http://www.vb.kg/369327
Теги:
горнодобывающий сектор, ГКПЭН
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Комментарии
begaim ryskulova
09.11.2017, 10:24
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Гос. органам нужно было изначально предоставлять обществу подробную информацию о поправках и что они касаются только Кумтора. Воспользовавшись информационным вакуумом, НПО и остальные любители пиара на пустом месте раздули рабочие моменты до гигантской фобии "Не нужна нам горнорудка, Сорос наше фсё!"

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Герда Каева
09.11.2017, 11:32
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Комментариев: 137

Сразу бы объяснили все как следует, а то дело аж до митингов дошло. 

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