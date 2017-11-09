Депутат назвал главную проблему в городских школах

В школах растет чрезмерный сбор денег с родителей. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил депутат Тазабек Икрамов на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, в комитете по социальным вопросам Жогорку Кенеша была создана рабочая группа по контролю за исполнением закона по соблюдению прав детей в области образования. "Комиссия определила проблемы в городских школах, и главная из них - сбор денег с родителей", - добавил он.

Тазабеков заметил, что, согласно Конституции, каждый ребенок имеет право на бесплатное образования, тем не менее фиксируются факты сбора средств с родителей учащихся городских школ.