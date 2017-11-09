Погода
$ 69.58 - 69.78
€ 80.41 - 81.25

Депутат назвал главную проблему в городских школах

144  1
Гулиза Авазова

В школах растет чрезмерный сбор денег с родителей. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил депутат Тазабек Икрамов на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, в комитете по социальным вопросам Жогорку Кенеша была создана рабочая группа по контролю за исполнением закона по соблюдению прав детей в области образования. "Комиссия определила проблемы в городских школах, и главная из них - сбор денег с родителей", - добавил он.

Тазабеков заметил, что, согласно Конституции, каждый ребенок имеет право на бесплатное образования, тем не менее фиксируются факты сбора средств с родителей учащихся городских школ.

URL: http://www.vb.kg/369328
Теги:
образование, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Avazbek Kuralov
09.11.2017, 10:41

Тазабеков, мдаа 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  