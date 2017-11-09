Дастан Бекешев: Статьи УК КР за смертельное ДТП не совсем пугающие

Количество ДТП за последнее время становится пугающим. Каждый день в сводках можно наблюдать несколько случаев, зачастую со смертельным исходом, заявил сегодня, 9 ноября, на пресс-конференции депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он предлагает бороться с правонарушением через ужесточение наказания.

"В парламенте озабочены тем, что происходит на дорогах. В меру своих полномочий мы пытаемся приложить усилия, чтобы снизить количество ДТП. После анализа статей 281, 284 и 285 Уголовного кодекса становится ясно, что наказания там совсем не пугающие. В случае смерти человека можно договориться с родными погибшего. Как правило, виновники договариваются с родственниками, дают деньги", - рассказывает Бекешев.

Также же депутат отметил, что наказываться должны не только водители, совершившие правонарушение, но и те, кто допустил его до вождения в нетрезвом виде.