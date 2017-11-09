Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя

Житель города Шымкент в Казахстане самостоятельно удалил себе мошонку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 7 ноября. Прибывшим на место медикам 54-летний мужчина объяснил, что совершил этот поступок от одиночества - он устал от отсутствия семьи и детей.

Пострадавшему сделали срочную операцию. "Поступил к нам очень тяжелым. Несколько дней он проведет в урологическом отделении", - сообщил врач-уролог шымкентской больницы Арман Бейсенов. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии.

В 2003 году 18-летний немецкий студент отрезал себе язык и пенис после употребления галлюциногенных веществ. Врачи не смогли пришить половой орган обратно. После этого случая молодого человека поместили в психиатрическую лечебницу на реабилитацию.