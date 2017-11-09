Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя

в шымкенте много легкодоступных девушек..и не так дорого стоят как в бишкеке..тут не одиночество а что то другое..либо перекачал свои руки либо мозги..либо он патриот страны и ему было нестерпеть от обиды за ссору с братским народом ..кыргызами.. и таким вот образом выразил свой протест..некоторые прибивают свою мошонку на красной площади в знак протеста а он чик и все..раньше наверное в чк работал..елбасы надо срочно открывать границу с нами или казахи станут неяйцевыми и снова нам кыргызам надо будет безвозмездно помогать братскому народу казахстана в демографической катастрофе и рождаемости..когда то спасли от голода казахов..теперь спасем и женское население и рождаемость..