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Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя

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Житель города Шымкент в Казахстане самостоятельно удалил себе мошонку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 7 ноября. Прибывшим на место медикам 54-летний мужчина объяснил, что совершил этот поступок от одиночества - он устал от отсутствия семьи и детей.

Пострадавшему сделали срочную операцию. "Поступил к нам очень тяжелым. Несколько дней он проведет в урологическом отделении", - сообщил врач-уролог шымкентской больницы Арман Бейсенов. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии.

В 2003 году 18-летний немецкий студент отрезал себе язык и пенис после употребления галлюциногенных веществ. Врачи не смогли пришить половой орган обратно. После этого случая молодого человека поместили в психиатрическую лечебницу на реабилитацию.

URL: http://www.vb.kg/369330
Теги:
Казахстан
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Комментарии
789
09.11.2017, 11:35

в шымкенте много легкодоступных девушек..и не так дорого стоят как в бишкеке..тут не одиночество а что то другое..либо перекачал свои руки либо мозги..либо он патриот страны и ему было нестерпеть от обиды за ссору с братским народом ..кыргызами.. и таким вот образом выразил свой протест..некоторые прибивают свою мошонку на красной площади в знак протеста а он чик и все..раньше наверное в чк работал..елбасы надо срочно открывать границу с нами или казахи станут неяйцевыми и снова нам кыргызам надо будет безвозмездно помогать братскому народу казахстана в демографической катастрофе и рождаемости..когда то спасли от голода казахов..теперь спасем и женское население и рождаемость..

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