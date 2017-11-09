В Бишкеке построят новую туббольницу. Уже идет снос старых зданий

В Бишкеке идет работа по сносу старых зданий и подготовки площадки под строительство новой противотуберкулезной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Новый госпиталь рассчитан на 129 коек. Там будут лечиться все туберкулезные больные города Бишкека и Чуйской области с отдельным отделением для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью по международным стандартам.

Строительство планируется в рамках проекта "Программа борьбы с туберкулезом V", финансируемого грантом Немецкого банка развития KFW ,и призван содействовать эффективной борьбе, диагностике и лечению с туберкулезом, в особенности его мультирезистентных форм.

Правительство в рамках данного Соглашения выделило финансирование, направленное на подготовку и проведение строительных работ, включающих снос существующих строений, проектирование и строительство наружных сетей и т.д.

На сегодняшний день разработан и утвержден предварительный эскиз здания; получены разрешительные документы для топографической съемки, инженерно-геологических изысканий, архитектурно-планировочных условий (АПУ) и инженерно-технических условий (ИТУ); подготовлены отчеты по предквалификационному тендеру; разработана проектно-сметная документация; разработан перечень закупаемого медицинского и немедицинского оборудования; проведен тендер на снос существующих зданий и подготовки строительной площадки; проведены постквалификационные тендерные процедуры для основного здания.