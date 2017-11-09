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Депутат предложил составить реестр неблагополучных фирм-застройщиков

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Гулиза Авазова

Депутат Марат Аманкулов предложил составить реестр неблагополучных фирм-застройщиков. Такое предложение он внес сегодня, 9 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Как заметил депутат, необходимо усилить ответственность и фирм-застройщиков, которые затягивают процесс сдачи домов в эксплуатацию.

Аманкулов отметил, что фирмы-застройщики начинают продавать жилье еще с начала строительства котлована. Некоторые покупатели берут кредиты, чтобы купить это жилье.

"Но есть некоторые фирмы, которые затягивают сдачу домов в эксплуатацию. А добросовестные покупатели не могут получить полный пакет коммунальных услуг", - добавил он.

Как сказал депутат, государство должно вмешаться во взаимоотношения покупателей и таких фирм, так как позже придется тому же правительству решить этот вопрос, как это было в 90-е с финансовыми пирамидами.

URL: http://www.vb.kg/369332
Теги:
парламент, строительство
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