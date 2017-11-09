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На трассе Бишкек - Торугарт в аварию попали два грузовика и легковушка

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Родион Решетов

Сегодня, 9 ноября, на автодороге Бишкек - Торугарт произошло ДТП с участием трех автомашин.

По данным Управления патрульной милиции по Чуйской области, авария произошла рано утром, примерно в 4.30, на 51-м километре.

В дорожно-транспортное происшествие попали три автомашины марок: "Рено Магнум", "Мерседес-Гигант" и "Мазда". В результате столкновения от полученных травм скончался 28-летний водитель легкового авто.

"Грузовик "Рено" ехал со стороны Кемина в Бишкек, легковая автомашина двигалась в сторону города Токмак. Легковой автомобиль столкнулся с "Рено", после чего в них врезался "Мерседес-Гигант". В настоящее время назначен ряд экспертиз, ведется следствие", - сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

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URL: http://www.vb.kg/369333
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Патрульная милиция
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