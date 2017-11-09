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Раскрыты самые популярные сексуальные фантазии

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Результаты социального опроса с помощью мобильного приложения Doppler показали, что самой распространенной эротической фантазией является секс с несколькими людьми или со знаменитостями. Об этом сообщает Lenta.ru.

Участие в анкетировании приняли 241 женщина и 159 мужчин. Респонденты сообщили о своих наиболее частых сексуальных фантазиях и фетишах. Оказалось, что они различаются между полами.

В ходе опроса 17,6 процента участников сообщили, что фантазировали о групповом сексе, а 16,5 процента - о половом акте со знаменитым человеком. При этом среди мужчин около 38 процентов опрошенных представляли секс с несколькими людьми одновременно, а среди женщин - только восемь процентов. Что касается эротических фантазий об интиме со звездой шоу-бизнеса, то их предпочитали примерно одинаковая доля мужчин и женщин - 12 и 14 процентов соответственно.

Респонденты также фантазировали о ролевых играх (14 процентов), БДСМ-практиках (7,7 процента) и сексе в общественном месте (три процента).

URL: http://www.vb.kg/369334
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Комментарии
ДЭУ 954
09.11.2017, 11:44

Пффф , зачем фантазировать

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