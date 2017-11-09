УПМ МВД: С начала года в ДТП погибли 695 человек

За 10 месяцев текущего года количество ДТП возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сегодня, 9 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника УПМ МВД Ыманалы Саркулов.

"На сегодняшний день проблема ДТП действительно острая. Я знаю, что у нас активное гражданское общество, и это хорошо. За 10 месяцев текущего года совершено более 5 тысяч преступлений, погибли 695 человек. Основными причинами ДТП являются превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона, маневрирования, а также управление в нетрезвом виде", - сказал Саркулов.

Заместитель начальника УПМ МВД отметил, что зачастую вина состоит в том, что водители плохо проходят обучение и подготовку.