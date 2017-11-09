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В Джалал-Абадской области пьяные гости на свадьбе напали на милиционеров

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Родион Решетов

В Джалал-Абадской области празднование свадьбы закончилось задержанием 15 человек. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД области.

Инцидент произошел вчера, 8 ноября, примерно в 17 часов. В УВД рассказали, что молодые люди находились в парке и вели себя шумно. Для наведения общественного порядка на место прибыли сотрудники патрульной милиции. Блюстители порядка сделали замечание веселой группе, но некоторым молодым людям это не понравилось. Около 10-15 разгоряченных парней напали на сотрудников милиции, отмечают в УВД. Кроме того, была повреждена патрульная автомашина. В итоге на место вызвали подкрепление и хулиганов доставили в отделение милиции.

В настоящее время задержанные находятся в ИВС. Экспертиза установила, что молодые люди находились в нетрезвом состоянии. По данному факту возбужденно дело по статье ("Хулиганство") УК КР.

URL: http://www.vb.kg/369336
Теги:
Джалал-Абадская область, хулиганство, Патрульная милиция, УВД
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