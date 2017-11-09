Депутат: Батыралиев превратил систему здравоохранения в частную лавку

Давно пора его уволить,только пиарится,но реально нечего в здравоохранении не решил,всюду пристраивает своих родственников и приближенных, при этом ссылается на свою крышу
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев превратил данную сферу в частную лавку. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил депутат Кожобек Рыспаев на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, он увольняет сотрудников по собственному желанию.
"Кого хочет, увольняет или берет на работу. Может сказать: завтра не выходите на работу, и все", - сказал депутат.
Также он добавил, что у министра есть советник, которая работает на общественных началах, однако она следит за всеми неугодными им кадрами.
"Уволил уже 40 руководителей и профессоров, и ведет себя как "кудайдын эркеси" (баловень бога)", - заметил он.