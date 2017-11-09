Депутат: Батыралиев превратил систему здравоохранения в частную лавку

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев превратил данную сферу в частную лавку. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил депутат Кожобек Рыспаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, он увольняет сотрудников по собственному желанию.

"Кого хочет, увольняет или берет на работу. Может сказать: завтра не выходите на работу, и все", - сказал депутат.

Также он добавил, что у министра есть советник, которая работает на общественных началах, однако она следит за всеми неугодными им кадрами.

"Уволил уже 40 руководителей и профессоров, и ведет себя как "кудайдын эркеси" (баловень бога)", - заметил он.