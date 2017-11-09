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За сообщение о нарушениях ПДД предлагают выдавать денежное вознаграждение

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Глеб Куренев

В Бишкеке сейчас патрульная милиция использует специальную машину с камерами и необходимым оборудованием для фиксации нарушений, а также для поиска автомобилей, которые находятся в розыске. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника УПМ МВД Ыманалы Саркулов.

"Мы вносим коррективы в программное обеспечение и проверяем эффективность использования такого оборудования. В настоящий момент ведётся подсчёт, сколько будет стоить такой проект", - делится Саркулов.

Также органам местного самоуправления предлагают установить камеры, и 50% штрафов за нарушения, зафиксированные этими камерами, останутся в местном бюджете, 40% - в бюджет страны и 10% - на техническое содержание камер.

Всего в Кыргызстане к настоящему моменту функционирует только одна подобная камера, она установлена в районе рынка "Кудайберген".

Также сейчас инициируется законопроект, согласно которому граждане, сообщившие о нарушении ПДД, могут получить вознаграждение. Депутат Дастан Бекешев отметил, что сумма вознаграждения может составлять 10% от штрафа, который выплатит нарушитель.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp 0555 019 363

URL: http://www.vb.kg/369339
Теги:
Дастан Бекешев, МВД, ПДД, Патрульная милиция
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Комментарии
бишкек
09.11.2017, 11:47

ужесточение это хорошо но просьба еще и по пешеходам тоже ужесточить !!! так как многие пешеходы думают что бессмертные!!! 

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