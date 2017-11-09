Дело Шыкмаматова. Свидетель: В 2014-м Mercedes E320 оценили в $14,5 тысячи

Сегодня, 9 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе процесса суд в качестве свидетеля допросил эксперта Торгово-промышленной палаты Зайцеву Ларису. Она пояснила, что в 2011 году среднерыночная стоимость автомобиля Mercedes-Benz E320 составляла $14,5 тысячи. По ее словам, автомобиль оценивали, исходя из запроса в газету и конъюнктуры рынка.

"Мы оценивали машину по году, цвету, марке и т.д.", - сказала Зайцева.

Также суд допросил другого эксперта Торгово-промышленной палаты Эмилбека Асаналиева. По его словам, заявка об определении цен на Mercedes-Benz Е 320" и Е 280 подавалась в республиканскую газету "Автогид".

Напомним, в начале года депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову было предъявлено обвинение по статье 303 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. По данным следствия, он в бытность аудитором Счетной палаты в 2011 году включил автомобиль своей супруги в тендер по закупке служебных машин.