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Дело Шыкмаматова. Свидетель: В 2014-м Mercedes E320 оценили в $14,5 тысячи

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Аида Джумашева

Сегодня, 9 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе процесса суд в качестве свидетеля допросил эксперта Торгово-промышленной палаты Зайцеву Ларису. Она пояснила, что в 2011 году среднерыночная стоимость автомобиля Mercedes-Benz E320 составляла $14,5 тысячи. По ее словам, автомобиль оценивали, исходя из запроса в газету и конъюнктуры рынка.

"Мы оценивали машину по году, цвету, марке и т.д.", - сказала Зайцева.

Также суд допросил другого эксперта Торгово-промышленной палаты Эмилбека Асаналиева. По его словам, заявка об определении цен на Mercedes-Benz Е 320" и Е 280 подавалась в республиканскую газету "Автогид".

Напомним, в начале года депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову было предъявлено обвинение по статье 303 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. По данным следствия, он в бытность аудитором Счетной палаты в 2011 году включил автомобиль своей супруги в тендер по закупке служебных машин.

URL: http://www.vb.kg/369340
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, коррупция, суд
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Комментарии
sarishkin jva
09.11.2017, 10:54
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Минусов: 2
Комментариев: 10

14,5тыс $ так он вообще обнаглел такие деньги и на эту машину ешки сейчас или даже в то время никак не могли стоить того как минимум 3тыс $ мошенник этот шыкмаматов вдолбите ему неминуемость наказания по всей строгости закона ,чтоб зал что значит лезть в чужой карман 

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Айба
09.11.2017, 11:10

В 2014 г. осенью я искал машину миллениум Е320. Были разные цены. В то время был ажиотаж на машины, даже если очень много было их, они были дорогие. Ушатаные миллениумы стоили до 10000 баксов. И один раз попался 2002 г.в. смарагд, японец, пробег 67000, состояние идеальное, парень продавал за 14000. Я ему предложил 12500, он не отдал, упершись на 13500. Потом купил Камрюху. 

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