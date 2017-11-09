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Депутат о ДТП: "Безопасный город" превратился "безответственный город"

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Гулиза Авазова

За последние 5 дней в стране погибли 30 человек в результате ДТП. Об этом сказал сегодня, 9 ноября, депутат Рыскелди Момбеков на заседании Жогорку Кенеша

Он добавил, что в большом городе Нью-Йорке в год погибает 200 человек в результате ДТП. "У нас что, проводится кастинг каскадеров? Или тренинг Шумахера? В Сирии столько не умирают", - сказал он.

Депутат напомнил, что два года назад МВД основало патрульную милицию, однако после этого, наоборот, происшествия на дорогах увеличились. "Они прячутся под деревьями. Проект "Безопасный город" превратился "безответственный город", - заметил он.

Также он напомнил, что премьер-министр Сапар Исаков пообещал в первую очередь начать работу по безопасности на дорогах.

URL: http://www.vb.kg/369341
Теги:
ДТП, парламент
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