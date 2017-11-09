В Балыкчы снесли памятник Ленину. Мэрия объяснила, с чем это связано

В Балыкчы памятник Владимиру Ленину убрали с главной площади города. По сообщению муниципалитета, монумент будет переставлен на другое место на центральной улице.

В мэрии "ВБ" рассказали, что перенос не связан с враждебной политикой администрации города к личности вождя мирового пролетариата. И перед тем как принять данное решение, проводилось общественное обсуждение.

Впрочем, отдельные активисты считают, что горожане не знали о целях проведения обсуждений. Некоторые полагают, что мэр обманным путем издал поддельный документ о переносе памятника. В муниципалитете это обвинение опровергают и объяснили, что перенос памятника связан с практическим неудобством. Во время массовых праздников в центре площади сцену приходится устанавливать перед памятником, но массивное сооружение "выдавливает" зрителей в сторону проезжей части.

В настоящее время принято решение перенести скульптуру в сквер у кинотеатра "Иссык-Куль", где изначально стояли памятники Ленину и Сталину. И это, как считают муниципалитете, станет возвращением монумента на свое историческое место.

"Сейчас памятник находится на территории МП "Тазалык". При демонтаже он был поврежден, мы его сейчас реставрируем. Оказалось, скульптура была полой, мы этого не ожидали. После того как работы по восстановлению будут закончены, мы поставим памятник в сквер", - сообщил "ВБ" помощник мэра города Балыкчы Адилет Бейшеналиев.

Приблизительно процесс реконструкции поврежденной скульптуры займет два месяца. Возможно, что под Новый год памятник уже будет установлен, добавил он. Кроме того, в настоящее время на главной площади Балыкчы проводятся ремонтные работы. Так, уже было убрано дорожное покрытие для последующей реконструкции, налаживается система фонтанов, а также планируется облагородить фасад самого муниципалитета.

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