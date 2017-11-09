В ЖК предлагают создать комиссию по массовому увольнению главврачей

Депутат Кожобек Рыспаев (СДПК) предложил создать комиссию в Жогорку Кенеше по массовому увольнению руководителей больниц и поликлиник. Такое предложение он озвучил сегодня, 9 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что данное увольнение - не единичный случай, и министр здравоохранения Талантбек Батыралиев превратил министерство в частную лавку. Им уже уволены 40 руководителей и профессоров.

В связи с этим чиновник предложил создать депутатскую комиссию, которая изучит данный вопрос, и принять решение.

Отметим, в начале года на своем заседании депутаты фракции СДПК предложили выразить недоверие министру Батыралиеву и снять его с должности. Однако по итогам голосования лидер фракции Иса Омуркулов "спас" его доверенными ему голосами отсутствующих на заседании нардепов.