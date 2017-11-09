Нацбанк провел интервенцию для сдержания роста курса доллара

Вчера, 8 ноября, Национальный банк провел очередную интервенцию для удержания резкого роста доллара. Об этом сообщили в НБ КР.

Нацбанк вывел на рынок в общей сложности $19,45 млн - $13, 2 млн с расчетами в дату и $6,25 млн с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки.

Американская валюта держалась стабильно последние несколько месяцев. Рост курса доллара начался с конца октября и за полтора недели он вырос почти примерно на 70 тыйынов. Сейчас средний курс в обменках составляет 69,56 (покупка) и 69,77 (продажа).