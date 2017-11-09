Путин пригласил Атамбаева принять участие в международном культурном форуме

Сегодня, 9 ноября, состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российских отношений и обсудили ход реализации совместных проектов.

Владимир Путин также пригласил Алмазбека Атамбаева принять участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Форум является культурным событием мирового уровня, а торжественное открытие пройдет на новой сцене Мариинского театра 17 ноября.