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Путин пригласил Атамбаева принять участие в международном культурном форуме

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ВБ

Сегодня, 9 ноября, состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российских отношений и обсудили ход реализации совместных проектов.

Владимир Путин также пригласил Алмазбека Атамбаева принять участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Форум является культурным событием мирового уровня, а торжественное открытие пройдет на новой сцене Мариинского театра 17 ноября.

URL: http://www.vb.kg/369348
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Россия, форум
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