В суде по делу Шыкмаматова допросят редактора газеты "Автогид"

Сегодня, 9 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе процесса подсудимый Шыкмаматов заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля - редактора газеты "Автогид".

По его словам, он не боится несправедливого приговора.

"Будь что будет, данный процесс останется в истории, а она, история, все расставит на свои места. Она даст оценку. Все допрошенные в суде эксперты ссылаются на "Автогид". В то время монополистом рекламного рынка была именно эта газета. Поэтому я настаиваю на допросе редактора данной газеты Удалова", - сказал Шыкмаматов.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек отметил, что дополнительного свидетеля допросят на следующем заседании.

Напомним, в начале года депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову было предъявлено обвинение по статье 303 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. По данным следствия, он в бытность аудитором Счетной палаты в 2011 году включил автомобиль своей супруги в тендер по закупке служебных машин.