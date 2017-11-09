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В суде по делу Шыкмаматова допросят редактора газеты "Автогид"

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Аида Джумашева

Сегодня, 9 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе процесса подсудимый Шыкмаматов заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля - редактора газеты "Автогид".

По его словам, он не боится несправедливого приговора.

"Будь что будет, данный процесс останется в истории, а она, история, все расставит на свои места. Она даст оценку. Все допрошенные в суде эксперты ссылаются на "Автогид". В то время монополистом рекламного рынка была именно эта газета. Поэтому я настаиваю на допросе редактора данной газеты Удалова", - сказал Шыкмаматов.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек отметил, что дополнительного свидетеля допросят на следующем заседании.

Напомним, в начале года депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову было предъявлено обвинение по статье 303 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. По данным следствия, он в бытность аудитором Счетной палаты в 2011 году включил автомобиль своей супруги в тендер по закупке служебных машин.

URL: http://www.vb.kg/369349
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов
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Комментарии
sarishkin jva
09.11.2017, 12:05
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Комментариев: 10

прально! всех добросите пусть все скажут что за гнида этот шыкмаматов .как он вообще посмел сунуть свой драндулет за такие большие деньги ?! гнать таких в шею сразу видно ,что ему до простого народа как два пальца об асфальт ему лишь бы вои карманы наполнить 

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