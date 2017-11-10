Телохранитель: Трампу в Москве предложили привести "пять женщин"

Бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер рассказал, как во время визита Трампа в Москву в 2013 году ему в номер предложили привести пять женщин. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Эту историю Шиллер рассказал на слушаниях в конгрессе.

По его словам, Дональд Трамп проводил в Москве рабочую встречу по поводу конкурса "Мисс Вселенная". После окончания встречи к Шиллеру подошел один из российских участников и предложил отправить в номер отеля к Трампу "пять женщин".

Шиллер заявил, что воспринял разговор как шутку и ответил словами "мы не занимаемся такими делами". Телохранитель добавил, что рассказал о предложении Трампу и они вместе посмеялись. После этого Трамп один отправился в свой номер, а Шиллер какое-то время дежурил у входа в комнату.

В начале года президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что новый президент США Дональд Трамп якобы встречался в Москве с проститутками, назвав их девушками "пониженной социальной ответственности".