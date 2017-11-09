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Приезжие из КР грабили китайцев в Москве с помощью игрушечного пистолета

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Банда приезжих из Кыргызстана грабила китайцев на юго-востоке Москвы с помощью игрушечного пистолета. Об этом сообщает портал mos.news.

Бандиты выбрали своими жертвами торговцев из Китая и Вьетнама в надежде, что те не будут заявлять об ограблениях в полицию. Но их расчет не оправдался.

В настоящее время организатор преступной группировки - 24-летний приезжий из Кыргызстана находится под стражей, его сообщники разыскиваются.

По версии следователей, молодые люди совершили два разбойных нападения в столичном районе Марьино.

Как сообщается на сайте "Юго-восточный курьер", сначала организатор банды работал на автомойке в Москве, но поссорился с начальником и был вынужден уволиться. Тогда возникла идея грабить торговцев из восточных стран.

Оба разбойных нападения были совершены в Марьино по одной схеме: бандиты врывались в лифт следом за своими жертвами, угрожали им игрушечным пистолетом, забирали телефоны, золотые украшения, личные вещи.

Люблинская прокуратура уже направила уголовное дело в отношении бывшего автомойщика в Люблинский районный суд.

URL: http://www.vb.kg/369351
Теги:
соотечественники
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