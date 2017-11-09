150 юных таэквондистов собрались в Бишкеке на Кубок академии

В Бишкеке в спорткомплексе на базе школы-лицея № 29 прошел международный турнир на Кубок Академии таэквондо-WTF.

Как сообщили организаторы турнира, на состязания приехали 150 спортсменов со всех регионов Кыргызстана, а также Казахстана и Узбекистана. Турнир обслуживали судьи международной и национальной категории.

Во время открытия прошли демонстрационные показательные выступления воспитанников академии. А некоторым из них были вручены сертификаты и черные пояса на первые и вторые даны, прибывшие со всемирной штаб-квартиры таэквондо "Куккивон" в Сеуле (Южная Корея).

Обладателями черных поясов стали Адиль Уразов, Владимир Зеленков, Александр Ли, Алексей Колчин, Кристина Дементьева, а также детские черные пояса (пумы) получили Барс-Бек Жамшытов, Амир Мусалыев, Роман Ценин и Акылбек Кенешев.

Отметим, медали в рамках состязаний разыгрывались в нескольких возрастных категориях, в частности среди детей, юношей, кадетов и юниоров.

По итогам турнира победителями в своих возрастных категориях стали Курманбеков Жанатбек, Момуналиев Арсен, Файзуллаев Амирхан, Исаев Билал, Жанабаева Айсулуу, Петухов Николай, Умаралиев Ратмир, Ташиев Кулназар, Курбанов Алихан, Караульных Александра, Карибаев Тимур, Камчыбеков Арсен, Сванбай Али, Дуйшонов Илим, Пак Даниель, Абдилакимов Бек, Мамбетова Камилла, Азамат уулу Иман и Анарбек уулу Дастан.