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Алмазбек Атамбаев принял председателя Совета по отбору судей Ш. Майчиева

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ВБ

Алмазбек Атамбаев, сегодня, 9 ноября, принял председателя Совета по отбору судей КР Шамарала Майчиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о результатах работы Совета за период с 2011 по 2017 год, а также о принимаемых мерах, направленных на улучшение организации деятельности Совета.

Майчиев сообщил, что по итогам отбора судей сформированы и функционируют составы Верховного суда и Конституционной палаты, всех областных и приравненных к ним судов, всех местных судов во всех областях страны.

Атамбаев подчеркнул, что за последние годы в реформировании судебной системы достигнуты существенные результаты. Сформирована необходимая правовая основа, завершен процесс обновления судейского корпуса, улучшается материально-техническая база.

"Доверие граждан к судебной системе - это основа правового государства. Последовательная реализация намеченных целей позволит изменить бытующее негативное отношение к судам. Честность, приверженность принципам справедливости и верховенства права должны стать основными критериями отбора судей", - сказал президент КР.

URL: http://www.vb.kg/369353
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Шамарал Майчиев, Совет по отбору судей
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