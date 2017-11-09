Политические лицедейства "Ата Мекена". Игра на публику без стыда и совести

Не дожидаясь результатов расследования по убийству Улана Салянова, члены партии "Ата Мекен" и сочувствующие им активисты прозападных НПО сделали громкое заявление. Кощунственные поступки для этой категории деятелей в порядке вещей. Они плетут интриги и извращают факты при любом удобном случае. Однако в современной истории Кыргызстана еще не было случая, чтобы смерть человека так нагло, откровенно и бездоказательно использовалась в политических целях.

Уже на следующий день после трагедии, постигшей семью Улана Салянова, атамекеновская партия выпустила одиозное заявление о том, что убийство имеет под собой политическую подоплеку, и это преступление они расценивают как попытку запугать старшую сестру погибшего - экс-генпрокурора и бывшего министра юстиции Аиду Салянову.

"Политическая партия и парламентская фракция "Ата Мекен" в связи с трагическим событием, произошедшим с младшим братом депутата Жогорку Кенеша, экс–генерального прокурора Аиды Женишбековны Саляновой, официально заявляют, что убийство Улана Салянова имеет под собой больше политическую подоплеку и, вероятнее всего, было связано лишь с политической позицией и трудовой деятельностью в прошлом сестры самого погибшего", - подчеркивается в официальном заявлении партии "Ата Мекен".

По этому поводу уже высказались представители экспертного сообщества, которые назвали поведение последователей Текебаева циничным и безнравственным.

"Партия "Ата Мекен" уже не знает, к чему придраться, они потеряли всякую мораль. Они используют эту трагедию в каких-то своих политических интересах. Это уже ни в какие ворота не лезет. Удивительно, как они могли сделать такое аморальное заявление", - высказала политолог Айнура Арзыматова.

Может и косвенно, но атамекеновцы в своем заявлении обвинили в причастности к убийству Улана Салянова власть. А верноподданный Розы Отунбаевой, бывший глава ее администрации Эмильбек Каптагаев высказал версию о причастности к нападению сотрудников спецслужб. И такой вывод он сделал на основании того, что преступники были одеты в камуфляжную форму и обуты в берцы. Таким образом оставшийся на политической обочине деятель и выстроил свой до безобразия простой ассоциативный ряд.

"Власти больше делать нечего, кроме как таким образом воздействовать на Салянову. Тем более перед инаугурацией. Сопартийцам Саляновой следовало бы позаботиться о морально-этической норме их заявления. Это трагедия, которая постигла эту семью. Мы знаем, на какие шаги и поступки шли атамекеновцы во время судебных разбирательств и Текебаева, и Саляновой, что нет сомнения в том, что и эту ситуацию они обыгрывают. Это очень глупо", - подытожила Арзыматова.

Непонятен и другой момент - с какой стати в заявлении "Ата Мекена" упоминаются осужденные за коррупцию Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чтотонов. По сведениям партийцев, им, отбывающим длительные сроки в колониях, тоже грозит опасность. Этих персонажей тоже связали с убийством Улана Салянова. Для чего их приплели, непонятно, но это факт. В общем, страсти нагнетаются по полной программе, при этом в создании негативной атмосферы наиболее активны представители либеральных сообществ и руководители НПО.

Впрочем, увещевать и приводить в адекватное состояние атамекеновцев, скорее всего, бесполезно. Безумства в их поступках и поведении проявляются уже не первый год. Давайте вспомним, какую пиар-кампанию развернул Омурбек Текебаев прошлой осенью, когда якобы на него охотился наемный киллер. Тогда воображаемый снайпер гонялся за атамекеновским главой по Венеции. Это происходило в тот период, когда разворачивались жаркие баталии по поводу внесения поправок в Конституцию Кыргызстана. Западники яростно сопротивлялись, когда республика решила выйти из-под внешнего управления международных организаций и НПО. Тогда над Текебаевым потешалась вся страна, но он продолжал играть, и доигрался.

Вообще же, атамекеновцам не привыкать разыгрывать скандалы и спектакли, рассчитанные на публику. Когда их самих или их родственников привлекают к суду за воровство и коррупцию, они пытаются отвлечь внимание от своих скверных делишек воплями о политических преследованиях и репрессиях. Те преступления, за совершение которых их судят сейчас, лишь видимая часть айсберга. Атамекеновцы отличились на всех "фронтах". Все-таки всплыли и доказаны эпизоды мародерства во время апрельской революции, преданы огласке и расследованы факты политической коррупции и злоупотребления должностным положением. И клубок всех преступных деяний соратников Текебаева до конца еще не распутан. То ли еще будет…