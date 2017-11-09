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Опрос: Какой бы вы задали вопрос Алмазбеку Атамбаеву?

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Алексей Тимаев

Через три недели, 1 декабря, истекает срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева. На 15 ноября намечена последняя итоговая пресс-конференция главы государства.

  1. Кратко об Атамбаеве Алмазбеке Шаршеновиче:
  2. В 1980 году окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (ныне - Государственный университет управления) по специальности инженер-экономист, организатор управления производством. Трудовую деятельность начал с работы инженером, а затем ведущим экономистом на предприятиях Министерства связи Киргизской ССР.
  3. Политическая карьера Алмазбека Атамбаева начинается в 1995 году, когда его избирают депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша 2-го созыва.
  4. На выборах в президенты КР в 2000 году занял третье место.
  5. После народной революции в Кыргызстане в марте 2005 года, с сентября 2005-го по апрель 2006-го - министр промышленности, торговли и туризма КР.
  6. С 30 марта 2007-го по 28 ноября 2007-го - премьер-министр КР.
  7. После апрельской революции, с 7 апреля 2010 года - заместитель главы временного правительства по экономике.
  8. 17 декабря 2010 года избран первым премьер-министром по новой Конституции Кыргызской Республики.
  9. Трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента республики. И лишь в третий раз, 30 октября 2011 года, избран в первом же туре главой государства. Вступил в должность 1 декабря 2011 года. (Алмазбек Атамбаев стал первым президентом, который завоевал пост путем честных выборов. Он одержал победу, набрав 62,52 процента голосов. Итоги голосования были признаны международными организациями. - Прим. ВБ).

Алмазбек Атамбаев увлекается написанием песен, которые сам и исполняет под гитару.

У многих опрошенных горожан вопросов к действующему президенту нет. Они отмечают, что глава государства справился со своими обязанностями. Некоторые бишкекчане выразили сожаление, что Алмазбек Атамбаев не баллотировался в президенты вновь. Конечно, много проблем еще ждут своего решения. Перед Кыргызстаном остается ряд открытых вопросов. Много предстоит сделать в социальной сфере, в здравоохранении и образовании.

URL: http://www.vb.kg/369356
Теги:
Алмазбек Атамбаев, опрос
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Комментарии
sarishkin jva
09.11.2017, 14:19
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 15

по большому счету времена при правлении Атамбаева были самыми стабильными и действительно мирный путем передается власть чего не быор раньше,все держались хватались за власть .только в его правлении было оказано столько внимания простым гражданам,учителям пенсинерам ,военным  правильно говорят остается лишь поблагодарить его за его усердный нелегкий труд 

0
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212
09.11.2017, 14:51

вопрос всего лишь один -  Почему вы молчали весь свой срок, о том что творится в казахстане, и в мире в целом??? а сказали только перед уходом  как будто специально и под чью то дудочку, и главное сделали все чтобы сделать уверенный шаг в сторону от ЕАЭС,  чьи интересы вы отстаиваете??? явно не простого народа

0
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сули мули
09.11.2017, 14:54
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 154
Минусов: 191
Комментариев: 228

У меняк Атамбаеву много вопросов:

1-Почемув 2011 году вы обещали профицит в бюджете, а на деле все годы вашего

президенства были дефицитными, вплоть до сегодняшнего дня!?

2-Выобвиняете некоторых во вмешательстве в наши внутренние дела из-за встречи

одного кандидата с президентом др страны, но при этом сами будучи кандидатом в

президенты в 2011 году встречались с ВВ Путиным.

3-Бабановушел с поста премьера из-за скандала с лошадью, Сариев ушел с поста из-за якобы

лобби при строительстве трассы, и при этом эти факты не подвердились. А Исаков

провалил многомиллиардный проект каскада нарынских ГЭС и все мы были

свидетелями скандала с Лигласс, почему за это он не несет ответственности за

упущенное время и выгоду!? Но и это его не единственный прокол, вспомните как в

Чолпон-Ате в разгар предвыборной компании он размахивал какой-то бумагой,

доказывающей связь одного из кандидатов с преступником, которого якобы был

задержан в Москве, но позже он сам опроверг все это, т.к. находился у себя дома

в алмате. Почему за все эти лживые слова он никак не понес ответственности.

4-Выобвиняете других в разжигании межнацрозни, но при этом своих граждан делите по

региональным признакам сопостовляя их с потомками Абыке и Кобоша, свой народ

называете баранами, следующими за теке на мясобойну.

5-Почемугосдолг никак не сокращается, а наоборот из года в год растет!?

6-Людииз-за закрытия границ терпять огромные убытки, а для многих это единственный

способ зароботка для своей семьи, у них нет возможности строить такие хоромы

как вы, а вы при этом улыбаетесь и гордитесь тем, что у вас 4 миллиона

просмотра в ютуюбе за высказывания в адрес руководства соседней страны, в

смысле может нужно думать о своих гражданах и их проблемах в первую очередь, а

не о проблемах другой страны!? Готовы ли вы продать свою новую хату, чтобы

возместить ущерб предпринимателям и перевозчикам, если вы действительно такой

патриот своей страны!? 

-1
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sarishkin jva
09.11.2017, 15:22
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 15

просто до этого думали чтостарый хряч елбасы одумается ,но устроив вечер с балпаном он доказал свою гнилость вот и надо было вдолбить 

212

вопрос всего лишь один -  Почему вы молчали весь свой срок, о том что творится в казахстане, и в мире в целом??? а сказали только перед уходом  как будто специально и под чью то дудочку, и главное сделали все чтобы сделать уверенный шаг в сторону от ЕАЭС,  чьи интересы вы отстаиваете??? явно не простого народа

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bahtybek nur
09.11.2017, 15:30
Карма: +4
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Плюсов: 7
Минусов: 3
Комментариев: 18


1-Почемув 2011 году вы обещали профицит в бюджете, а на деле все годы вашегопрезиденства были дефицитными, вплоть до сегодняшнего дня!?

За экономику отвечает премьер.Когда АША был главой кабмина в 2011 году рост экономики Кыргызстана составил 5,7 процента. Это был успех. Международные эксперты удивлялись, как быстро страна восстановилась после тяжелых событий 2010 года. Дефицит бюджета был чуть больше 10 млрд

2012 год (Бабановское премьерство) стал главным разочарованием за последние 7 лет. Из-за падения объемов добычи золота на руднике «Кумтор» ВВП ушел в минус. Причем тревожные сигналы правительство отмечало с самого начала года. Но сделать ничего так и не смогло. Дефицит бюджета 20, 3 млрда. Зато при Жанторо ВВП вырос до 10%, а дефицит бюджета упал до 2,3. При Оторбаеве рост ВВП был куда медленнее, но дефицит казны 1, 8 млрд

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bahtybek nur
09.11.2017, 15:33
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Минусов: 3
Комментариев: 18


2-Выобвиняете некоторых во вмешательстве в наши внутренние дела из-за встречи

одного кандидата с президентом др страны, но при этом сами будучи кандидатом в

президенты в 2011 году встречались с ВВ Путиным.

На момент встречи Атамбаев был действующим премьером, как и Путин. Бабановские вечно забывают, что в 2011 в РФ президентом был Медведев. Встреча двух премьеров была рабочей и не противоречила протоколу.

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bahtybek nur
09.11.2017, 15:39
Карма: +4
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Минусов: 3
Комментариев: 18


3-Бабановушел с поста премьера из-за скандала с лошадью, Сариев ушел с поста из-за якобы лобби при строительстве трассы, и при этом эти факты не подвердились. А Исаков провалил многомиллиардный проект каскада нарынских ГЭС

Вы странный. Поиск инвесторов иногда занимает десятилетия и годы. И для крупного инвестора в КР важна тишина, а всё, что делал Бабанов последние полгода - истерика, сплошные призывы к митингам и ситуация в Он- Адыре.

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баймурат торобеков
09.11.2017, 15:54
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1


-Людииз-за закрытия границ терпять огромные убытки, а для многих это единственный

И это пишут бабановсие тролли..

А кто спровоцировал ситуацию? Кто потом сбежал после выборов из страны?!!!

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