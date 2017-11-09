Опрос: Какой бы вы задали вопрос Алмазбеку Атамбаеву?

У меняк Атамбаеву много вопросов:
1-Почемув 2011 году вы обещали профицит в бюджете, а на деле все годы вашего
президенства были дефицитными, вплоть до сегодняшнего дня!?
2-Выобвиняете некоторых во вмешательстве в наши внутренние дела из-за встречи
одного кандидата с президентом др страны, но при этом сами будучи кандидатом в
президенты в 2011 году встречались с ВВ Путиным.
3-Бабановушел с поста премьера из-за скандала с лошадью, Сариев ушел с поста из-за якобы
лобби при строительстве трассы, и при этом эти факты не подвердились. А Исаков
провалил многомиллиардный проект каскада нарынских ГЭС и все мы были
свидетелями скандала с Лигласс, почему за это он не несет ответственности за
упущенное время и выгоду!? Но и это его не единственный прокол, вспомните как в
Чолпон-Ате в разгар предвыборной компании он размахивал какой-то бумагой,
доказывающей связь одного из кандидатов с преступником, которого якобы был
задержан в Москве, но позже он сам опроверг все это, т.к. находился у себя дома
в алмате. Почему за все эти лживые слова он никак не понес ответственности.
4-Выобвиняете других в разжигании межнацрозни, но при этом своих граждан делите по
региональным признакам сопостовляя их с потомками Абыке и Кобоша, свой народ
называете баранами, следующими за теке на мясобойну.
5-Почемугосдолг никак не сокращается, а наоборот из года в год растет!?
6-Людииз-за закрытия границ терпять огромные убытки, а для многих это единственный
способ зароботка для своей семьи, у них нет возможности строить такие хоромы
как вы, а вы при этом улыбаетесь и гордитесь тем, что у вас 4 миллиона
просмотра в ютуюбе за высказывания в адрес руководства соседней страны, в
смысле может нужно думать о своих гражданах и их проблемах в первую очередь, а
не о проблемах другой страны!? Готовы ли вы продать свою новую хату, чтобы
возместить ущерб предпринимателям и перевозчикам, если вы действительно такой
патриот своей страны!?