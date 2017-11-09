Опрос: Какой бы вы задали вопрос Алмазбеку Атамбаеву?

У меняк Атамбаеву много вопросов:

1-Почемув 2011 году вы обещали профицит в бюджете, а на деле все годы вашего

президенства были дефицитными, вплоть до сегодняшнего дня!?

2-Выобвиняете некоторых во вмешательстве в наши внутренние дела из-за встречи

одного кандидата с президентом др страны, но при этом сами будучи кандидатом в

президенты в 2011 году встречались с ВВ Путиным.

3-Бабановушел с поста премьера из-за скандала с лошадью, Сариев ушел с поста из-за якобы

лобби при строительстве трассы, и при этом эти факты не подвердились. А Исаков

провалил многомиллиардный проект каскада нарынских ГЭС и все мы были

свидетелями скандала с Лигласс, почему за это он не несет ответственности за

упущенное время и выгоду!? Но и это его не единственный прокол, вспомните как в

Чолпон-Ате в разгар предвыборной компании он размахивал какой-то бумагой,

доказывающей связь одного из кандидатов с преступником, которого якобы был

задержан в Москве, но позже он сам опроверг все это, т.к. находился у себя дома

в алмате. Почему за все эти лживые слова он никак не понес ответственности.

4-Выобвиняете других в разжигании межнацрозни, но при этом своих граждан делите по

региональным признакам сопостовляя их с потомками Абыке и Кобоша, свой народ

называете баранами, следующими за теке на мясобойну.

5-Почемугосдолг никак не сокращается, а наоборот из года в год растет!?

6-Людииз-за закрытия границ терпять огромные убытки, а для многих это единственный

способ зароботка для своей семьи, у них нет возможности строить такие хоромы

как вы, а вы при этом улыбаетесь и гордитесь тем, что у вас 4 миллиона

просмотра в ютуюбе за высказывания в адрес руководства соседней страны, в

смысле может нужно думать о своих гражданах и их проблемах в первую очередь, а

не о проблемах другой страны!? Готовы ли вы продать свою новую хату, чтобы

возместить ущерб предпринимателям и перевозчикам, если вы действительно такой

патриот своей страны!?