ЖК поддержал увеличение гарантийного срока дорог до пяти лет

Сегодня, 9 ноября, депутаты Жогорку Кенеша поддержали поправки в Закон "Об автомобильных дорогах", инициатором которых является группа депутатов.

Отметим, законопроект предусматривает усиление ответственности подрядчиков при строительстве автомобильных дорог, повышение качества и обеспечение гарантий по своевременному обслуживанию дорог.

В частности, поправки касаются гарантийного срока. Он исчисляется с момента сдачи заказчику законченных новых автомобильных дорог. Срок составляет не менее пяти лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее трех лет.

В случае выявления дефектов по вине подрядчика гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефектов. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Отметим, по действующему закону гарантийный срок составляет не менее двух лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее одного года.

Напомним, сегодня во время обсуждения замминистра транспорта выступил против увеличения гарантийного срока до 5 лет и предложил до 3-х лет, в связи с чем вызвал бурю эмоций и негодования депутатов.

В итоге депутаты поддержали данный законопроект во втором чтении.