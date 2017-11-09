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В Минтрансе не смогли назвать сумму средств на ямочный ремонт дорог

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Гулиза Авазова

Депутат Экмат Байпакбаев поинтересовался, сколько средств затрачивается на ямочный ремонт дорог. Об этом он спросил сегодня, 9 ноября, у замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева на заседании Жогорку Кенеша.

Жусубалиев ответил, что 200 млн сомов в год.

В свою очередь Байпакбаев парировал данными от Министерства финансов, в котором говорится, что на ямочный ремонт закладывается 800 млн в год.

Чиновник и депутат поспорили, и второй заверил, что в развитых странах не проводится ямочный ремонт, а первый утверждал обратное.

Отметим, в настоящее время парламент рассматривает поправки в Закон "Об автомобильных дорогах". При принятии закон позволяет увеличить гарантийный срок новых трасс до пяти лет.

URL: http://www.vb.kg/369361
Теги:
дороги, закон, законопроект, парламент
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