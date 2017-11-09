Стало чуточку безопаснее. В Бишкеке открыт надземный пешеходный переход

Сегодня, 9 ноября, на улице Курманжан Датки между проспектом Жибек Жолу и улицей Мусы Джалиля состоялось торжественное открытие надземного пешеходного перехода.

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов в своем выступлении отметил, что длина перехода составляет 33 метра, ширина 3 метра и высота 5 метров. Он оснащен светодиодными светильниками, также предусмотрены лифты грузоподъемностью в тысячу килограммов (на 15 персон), благодаря чему пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья могут преодолеть подъем или спуск без посторонней помощи, также лифты предназначены для поднятия и спуска товарного груза.

Мэр добавил, что объект призван обезопасить жизнь и здоровье бишкекчан, и теперь пешеходам будет приятно переходить дорогу посредством надземного перехода.

Строительство надземного перехода началось в июле этого года. За это время были проведены земляные работы, устроены фундамент опорных стоек пешеходного моста, шахта лифта и железобетонные опорные стойки пролетных строений, а также гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка котлованов, изготовлены лестничные площади пешеходного моста.

Пешеходное движение на данном участке осуществлялось на одном уровне с транспортным потоком, тем самым осложняя его движение. В текущем году по городу Бишкеку зафиксированы ДТП с участием пешеходов - 1131 случай, из них 29 с летальным исходом, и на данном участке улицы Курманжан Датки зафиксировано 8 случаев наезда на людей. В связи с чем появилась острая необходимость в надземном пешеходном переходе.

Также ведется строительство перехода возле ТРК "Мадина" на пересечении улицы Мамбетова и проспекта Шабдан Баатыра.