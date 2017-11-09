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Глава Минздрава прокомментировал увольнения глав больниц и поликлиник

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Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев прокомментировал вопрос о перезаключении договоров с руководителями организаций здравоохранения г. Бишкек.

1. Особенно последние два-три года Минздрав просто захлебывается в претензиях и жалобах со стороны гражданского общества по поводу медицинского обслуживания в организациях здравоохранения г. Бишкек. Горожан не устраивают огромные очереди в ЦСМ и АДО; грубость и хамство медперсонала; непрозрачная финансовая политика и неформальные выплаты; слабый менеджмент; отсутствие оборудования и бытового комфорта в медицинских учреждениях и многое другое. На указанные недостатки неоднократно указывал и Общественный совет Минздрава, который провёл специальные рейды, и в социальных сетях выставил фото и видеофакты с подобными неопровержимыми доказательствами. В изменении ситуации к лучшему не помогает и созданный пару лет назад в Минздраве специальный открытый канал для жалоб и предложений в ватсапе, который лишь отчасти снимает нарастающее недовольство и напряжение. Налицо несостоятельность многих руководителей реагировать на жалобы людей и устранять проблемы. И, к сожалению, ни один из них за всё время моей работы не заходил ко мне с какими-то идеями или предложениями.

2. Еще одним тревожным сигналом и поводом для более пристальной работы с кадрами в системе здравоохранения являются результаты проведенного несколько месяцев назад внутриведомственного аудита, который показал многомиллионные хищения сразу в нескольких столичных ЦСМ. За всю историю независимого Кыргызстана, наверное, это первый такой громкий финансовый скандал и беспредел, когда при попустительстве организаторов здравоохранения уже разворовываются и без того скудные средства, отведенные на первичную медико-санитарную помощь и профилактику заболеваний.

3. Здравоохранение Бишкека в последнее время, как в болоте, погрязло в бесконечных судебных разбирательствах в отношении руководителей, которые, несмотря на факты нарушения законности, еще и пытаются обелиться за счет СМИ и гражданского сообщества, создавая тем самым прямые неудобства для своих коллективов и пациентов для спокойной работы и лечения. Подобные факты еще раз свидетельствуют о неумелых коммуникациях и менеджменте в организациях здравоохранения и ни в коем случае не должны негативно отражаться на процессе оказания качественных услуг населению.

4. Понятное дело, что решения о пересмотре кадровой политики в отрасли не приходят спонтанно. Лично мне потребовалось более трех лет, чтобы проследить причинно следственные связи некоторых явлений, которые тормозят развитие сектора. Я посетил практически все организации здравоохранения не только Бишкека, но и страны в целом, и думаю, имею право не только сделать некоторые выводы, но и, находясь в мундире министра, принять некоторые решения, которые всколыхнут сознание наших руководителей, что так дальше жить нельзя. Больше ответственности, больше хозяйственности, больше любви и уважения к людям, здоровье которых мы призваны охранять данной нами клятвой Гиппократа.

5. На правах нового собственника Минздрав имеет право отобрать для дальнейшей совместной работы лучших и достойных, потому что именно на их плечи возложит непростое бремя удовлетворения нужд пациентов, а потом с них и спросит, насколько качественно они это сделали. Минздрав имеет право знать, с кем будет идти рука об руку все последующие годы. Что касается избирательности, так даже президент Кыргызстана добровольно отказался от второго срока своего президентства и, начав с себя, показывает нам новый путь движения. Здравоохранение страны никогда не плелось в хвосте проводимых в стране преобразований. Конечно, это может выглядеть слишком революционно, а для кого-то еще и очень обидно, но ведь когда-то надо начинать эту работу?! И мы готовы начать с себя.

URL: http://www.vb.kg/369365
Теги:
здравоохранение, увольнение, Талантбек Батыралиев
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