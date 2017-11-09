Убив своего брата, мужчина решил утопить его в озере. Его осудили на 15 лет

Сокулукский районный суд Чуйской области приговорил 28-летнего М.С.Т. к 15 годам лишения свободы за убийство своего родственника.

Так, органами следствия было установлено, что уроженец Алайского района Ошской области ранее был осужден Первомайским районным судом к условному сроку лишения свободы по статье "Хулиганство".

12 апреля 2015 года М.С.Т поругался со своим двоюродным братом Ж. Илиязом и решил убить его. Взяв кухонный нож и угнав автомобиль у родственника, приехал домой к жертве, чтобы разобраться в отношениях, которые и ранее были неприязненными.

Мужчина позвал родственника и попросил сесть в машину. Между братьями вновь произошла перепалка, в ходе которой М.С.Т несколько раза ударил его ножом в живот.

Не успокоившись на этом, М.С.Т еще два раза ударил своего родственника ножом в область лица. От полученных ран Илияз скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, М.С.Т решил избавиться от тела, выкинув его в водоем.

Переложив труп на заднее сиденье, обвиняемый вывез его в озеро "Ат Башы" в селе Жаны-Пахта.

Выкинув тело в водоем, М.С.Т не смог доехать до места назначения, так как его задержали сотрудники милиции.

Сокулукским районным судом М.С.Т. был осужден на 15 лет лишения свободы по статье "Убийство". Отбывать наказание согласно приговору суда мужчине предстояло в колонии строгого режима. Чуйский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.