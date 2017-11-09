Журналистка из Кыргызстана попросила политического убежища у США

19 октября 2017 года в посольство КР в США и Канаде поступило уведомление Пограничной службы США о том, что 18 октября были задержаны граждане Кыргызстана Р.Самудинов, 1986 г.р., и Э.Молдокадырова, 1988 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Для установления причин задержания граждан КР, а также условий их нахождения в спецприемнике сотрудники посольства КР связались с представителями Погранслужбы и Иммиграционной службы США и выяснили, что у данных граждан отсутствовали разрешительные документы на въезд в Соединенные Штаты. Одновременно с этим стало известно, что сразу же на въезде ими были поданы прошения о предоставлении им политического убежища. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении иммиграционного суда США. По условиям их содержания в спецприемнике каких-либо жалоб от данных граждан не поступало.

При попытке переговорить с задержанными на предмет возможного оказания им консульского содействия дежурный записал контактные данные посольства КР и сообщил, что передаст задержанным гражданам КР. При этом на сегодняшний день данные граждане по каким-либо вопросам в посольство КР в Вашингтоне не обращались.