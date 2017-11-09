Сапар Исаков: Качественное развитие страны непременно связано с молодежью

"Мы все должны внести свой вклад в развитие нашего государства. В Кыргызстане 30% населения составляет молодежь. Это очень большая сила. Я убежден, что качественное развитие страны непременно связано с молодежью", - заявил в своей приветственной речи премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 9 ноября, обращаясь к молодым людям, более 150 делегатам из всех регионов страны, на рабочей встрече по разработке Концепции развития молодежи 2020-2030.

Глава правительства поздравил присутствующих с предстоящим праздником – Днем молодежи КР и отметил, что на молодое поколение возлагаются большие надежды.

"Я бываю во многих уголках нашей страны, и однозначно уверен, что Кыргызстан находится в очень надежных руках. То, что сегодня делает молодежь, наши молодые кадры, не описать словами. Те стартапы, которые они начинают, те успешные проекты, которые они реализовали в бизнесе, науке, IT-индустрии на самом деле вызывают гордость", - подчеркнул Исаков.

Премьер-министр отметил, что есть несколько причин наличия в стране прогрессивной молодежи. По его мнению, это система сдержек и противовесов, система здоровой конкуренции в стране, которая создает условия для раскрытия потенциала молодежи.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство в рамках программы "Жаны доорго – кырк кадам" поставило целью в течение трех лет реализовать основные компоненты национального проекта "Таза Коом".

Исаков отметил, что это позволит оптимизировать государственные расходы и повысить объем финансирования социального сектора страны.

Кроме того, премьер-министр рассказал о планах правительства по цифровизации фискальной системы, медицины, цифровому развитию и повышению эффективности деятельности государственных органов и развитию сельского хозяйства в стране.

Глава правительства особо подчеркнул, что в реализации национального проекта "Таза Коом" задействованы молодые кадры и призвал присутствующих тщательно подойти к разработке Концепции развития молодежи 2020-2030.

"Разработка Концепции молодежной политики - очень важный процесс. Я хочу, чтобы вы провели через свое сердце и посмотрели на те проблемы, которые сегодня существуют в обществе. Мы всегда готовы помогать вам в подобных начинаниях", - заключил Исаков.