Парламент Кыргызстана окончательно одобрил отказ от $100 млн из Казахстана

Сегодня, 9 ноября, депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении рассмотрели решение правительства Кыргызстана денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в размере $100 миллионов. По итогам голосования решение об отказе поддержали 105 депутатов.

Напомним, ранее о затянувшейся истории выделения средств в размере $100 млн рассказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По разным причинам финансирование затягивалось уже 10 лет, последний раз стороны договорились подписать соглашение в 2016 году. Тогда уже эти деньги планировали потратить на создание лабораторий в регионах страны. Однако сумма состояла уже не из $100 млн, а $41 млн, и до сих пор даже эти средства не были получены.

Напомним, во втором чтении депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели этот вопрос в закрытом режиме.