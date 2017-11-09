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Парламент Кыргызстана окончательно одобрил отказ от $100 млн из Казахстана

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Гулиза Авазова

Сегодня, 9 ноября, депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении рассмотрели решение правительства Кыргызстана денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в размере $100 миллионов. По итогам голосования решение об отказе поддержали 105 депутатов.

Напомним, ранее о затянувшейся истории выделения средств в размере $100 млн рассказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По разным причинам финансирование затягивалось уже 10 лет, последний раз стороны договорились подписать соглашение в 2016 году. Тогда уже эти деньги планировали потратить на создание лабораторий в регионах страны. Однако сумма состояла уже не из $100 млн, а $41 млн, и до сих пор даже эти средства не были получены.

Напомним, во втором чтении депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели этот вопрос в закрытом режиме.

URL: http://www.vb.kg/369371
Теги:
Казахстан, парламент, ЕАЭС
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Комментарии
Никитин Владимир
09.11.2017, 18:10
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Комментариев: 2

Правильно сделали. Они нас на коротком поводке привыкли держать, все равно и денег не давали, но зато упрекать этими мифическими подарками всегда горазды. Нам надо сейчас экономику поднимать, а для этого надо поддерживать наших бизнесменов, игнорируя казахские торговые сети. В этом случае деньги оснаутся в обороте страны а не уйдут этим манипуляторам.

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