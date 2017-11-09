ЖК поддержал продление срока годности результатов ОРТ для призывников

Сегодня, 9 ноября, Жогорку Кенеш поддержал поправки в Закон "О статусе военнослужащих" в первом чтении. Инициаторами законопроекта являются депутаты Абдувахап Нурбаев и Жанар Акаев.

Согласно данным инициаторов, поправки касаются части образования, где предлагается продлить срок действительности результатов общереспубликанского тестирования до 2 лет, сданных лицом до прохождения им срочной военной службы.

Как уточняется в справке-обосновании, в последнее время военнослужащие после прохождения службы встречаются со сложностями. Если они хотят поступить в высшее учебное заведение, то там принимают по результатам общереспубликанского тестирования. А результаты общереспубликанского тестирования годны в течение года. И из-за того, что они не смогли поступить, молодые люди уезжают за границу в поисках работы.

Проект закона разработан в целях стимулирования солдат, обеспечивающих безопасность страны и защищающих границы, исполнять свои воинские обязанности с большей отдачей и в целях исключения ненужных и не работающих на практике норм.