Родители обвиняют заведующую детсадом в Бишкеке в хищении крупной суммы

В детском саде № 140 разворачивается почти детективная история. Ее участники обвиняют друг друга в хищении средств и угрозах, интригах и клевете.

Заведующая столичным детским садом самовольно распоряжается средствами родительского фонда, и на попытки всё выяснить, родители получают лишь угрозы. С такой жалобой они обратились в "ВБ".

По их словам, детсад посещают 250 детей, родители договорились каждый месяц вносить по одной тысяче сомов. Часть собранной суммы планировалось направить в Фонд "Ребенок в удивительном мире" на нужды детсада, а часть - на доплату воспитателям.

Но недавно родители узнали, что обещанные надбавки сотрудники детсада не получают, а средства фонда распределяют не по приоритету.

По их данным, родительские взносы поступают регулярно, в октябре средства сдали 211 родителей. Но заведующая детсада Айнура Шакетаева представила другой отчет: за последний месяц от родителей поступило только 156 тысяч. Родители уверены, что в таком случае в фонд поступило намного меньше средств, чем было запланировано. Их возмущение вызвало и несправедливое распределение штатных единиц и надбавок воспитателям.

"У нас все родители узнали, чем пытается заняться наша заведующая. Ставки на 1,15 она все-таки подняла, но с доплатами получается вот такая проблема. Мы доплачиваем тысячу сомов ежемесячно, но деньги исчезли неизвестно куда. Мы решали внутри садика, что 500 сомов уходит в фонд. Была и председатель этого фонда, она сказала, что за сентябрь и октябрь в Фонд "Ребенок в удивительном мире" поступило всего по 60-70 тысяч сомов. То есть идет недостача денег. При бывшей заведующей в фонд поступало около 100 тысяч. А оставшиеся средства отдавали на доплату воспитателям", - рассказывает Мария.

Вопрос о распределении средств был поставлен на родительском собрании, на котором заведующая попыталась отчитаться.

После того как этот ролик попал в интернет, одному из родителей, Ярославу, начали поступать угрозы от неизвестных, которые представлялись родственниками заведующей. И он был вынужден уехать из страны в целях безопасности.

"Он (прим. ред - брат заведующей) сказал: "отстань от нее" и начал поднимать национальную тему в отношении Ярослава. Кроме того, 8 ноября ему опять звонили неизвестные и хотели с ним встретиться. Сейчас на всякий случай Ярослав выехал из страны, чтобы обезопасить себя и свою семью", - сказала Мария.

Родители предоставили "ВБ" лишь фрагмент записи телефонного разговора. Мужчина пытается договориться с Ярославом о встрече, ссылаясь на то, что это нетелефонный разговор.

Собеседник: - Ярослав, здорово. Ярослав: - Это кто? С: - Да ты меня не знаешь, разговор есть к тебе. Я: - По поводу чего? С: - Ну, нетелефонный, можем встретится? Я: - А вы кто? С: - Ну, встретимся, увидишь, познакомимся заодно. Я: - У меня времени вообще в обрез. С: - Ну, наш разговор минут 10 займет, даже минут 5, я думаю. Я: - Давайте завтра тогда. С: - Нет, надо сегодня. Я: - А по поводу чего, я не пойму? С: - Ну, мы встретимся, там побеседуем да разъедемся, я думаю, мы друг друга поймем быстренько и разъедемся. Я: - У меня времени сейчас вообще нет. С: - Мне 5 минут времени хватит, я думаю, ты сможешь мне уделить. Я: - Ну, вы не представляетесь, в мой адрес до этого были угрозы, я опасаюсь за свою безопасность. С: - Меня опасаться не надо, я не людоед и не убийца, я нормальный человек. Я: - У меня с вами нет никаких общих дел. С: - Я тебе объясню, что и как, и ты поймешь. Я: - Если хотите объяснить, то объясните. Лично мы встретимся, если, как вы сказали, возле дома встретите. С: - Ну тогда жди. Я: - Чего? С: - Я как-нибудь в гости приеду. Я: - Это для чего? Я вас не приглашал. С: - Это не угроза, это вполне серьезный разговор.

Родители считают, что заведующая "пилит" средства, нанимая на работу "мертвых душ". Например, в штате на двух ставках числится некая Джумашалиева, хотя фактически она не работает. И по договоренности ее зарплату должны были распределить между другими сотрудниками, которые работают за нее. Такую схему трудоустройства заведующая объяснила единственной возможностью провести доплату воспитателям.

Но, по словам Марии, эти воспитатели не получают обещанных надбавок, несмотря на дополнительную нагрузку.

"У воспитателей были урезаны дополнительные выплаты, плюс ко всему занижение госставки воспитателям с 1,5 на 1,4. И также приведена некая Джумашалиева. Она пришла на две ставки помощника воспитателя и самого воспитателя. Заведующая объяснила это тем, что она это сделала якобы для персонала, чтобы проводить им эту зарплату. Но Джумашалиеву никто в глаза не видел и, естественно, доплат сотрудникам никаких не было. Она, по всей видимости, либо ее дочка, либо родственница", - предположила Мария.

Другой причиной для обвинений заведующей стали дорогостоящие покупки из родительских средств.

"Поставила она на территории садика две беседки за 90 тысяч каждая и два домика якобы из дерева за 33 тысячи, хотя эти домики из фанеры. Все начали спрашивать, откуда вы такие суммы берете? И почему без согласования с родителями распоряжаетесь этими деньгами, когда важнее было в помещении провести провода и прочую коммуникацию?" - считает Мария.

Что же по этому поводу считает сама заведующая?

Заведующая Айнура Шакетаева рассказала свою версию происходящего.

По ее словам, не все из зарегистрированных 250 детей посещают детсад и фактически средств сдали только 187 человек. Она рассказала, что их обвинения необоснованны, а настраивают их против заведующей сами сотрудники, которые хотят работать с бывшим руководителем. Угрозы родителям от ее родственников она также отрицает.

"Это все старый коллектив, они устроили для себя свой маленький частный домик, дети у них там растут, а это не положено. Их дети там кушают за счет детского сада, они там практически живут, утром приходят, позавтракают, пообедают, а потом идут в школу. Вечером опять приходят. Я им это все запрещаю. Я запретила им (прим. - сотрудникам) пить спиртное, они постоянно ходят курить, а дети без присмотра", - рассказала Шакетаева.

Она добавила, что Джумашалиева действительно работает в учреждении, но не на две ставки, как полагают родители, а на 0,3 ставки. Что касается других обвинений, то Шакетаева готова их опровергнуть, представив документы.

"Родители все могут говорить, это просто идет саботаж и атака. Я сказала: подавайте в прокуратуру, пусть там разберутся, я не боюсь. У меня на все есть документы, у меня есть акты и квитанции. Я ничего нигде не присваивала. Если мы делали какие-то покупки, то эти товары лежат на складе. Например, один домик стоит 16 тысяч 500 сомов, эти деньги я на руках не держала, оплачивалось все через банк", - рассказала "ВБ" заведующая.

Присутствовавшая на собрании представитель департамента образования отметила, что в любых конфликтных случаях стороны должны обращаться в департамент, который и контролирует государственное учреждение.

Жалобы родителей рассматривают правоохранительные органы и прокуратура.