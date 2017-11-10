Омбудсмен: Внезапная проверка ИВС ОВД г. Кызыл-Кия выявила ряд нарушений

Внезапная проверка ИВС ОВД г. Кызыл-Кия Баткенской области выявила ряд нарушений, сообщает институт омбудсмена.

Так, на момент мониторинга в нем содержались восемь человек. "Пятеро из них находятся в ИВС от 10 дней до 3 месяцев.

Причиной, как выяснилось, является то, что местные судьи при избрании меры пресечения выносят постановления о содержании следственно-арестованного в ИВС, а не в СИЗО, что является грубым нарушением законодательства. Об этом был составлен соответствующий акт", - сообщили в институте омбудсмена.

Данная рабочая поездка акыйкатчы организована при поддержке Европейского Союза в рамках проекта "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике".