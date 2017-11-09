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Чиновники после выборов забросили обещанный ремонт дороги в Караколе

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Народную новость прислала Галина.

В городе Караколе в микрорайоне Восход городская служба вырыла траншею для реконструкции дороги и приостановила работу.

Чиновники перед президентскими выборами обещали, что в нашем районе отремонтируют дорогу. Нам объяснили, что там должны проложить канализацию, начали работы, вырыли траншею, проложили канал. Но после выборов работы забросили. Говорят, что в тендере были какие-то нарушения и сейчас разбираются.

Из-за этого изменили маршрут 109-го буса, и сейчас он проезжают возле детского садика, а это опасно для детей. По местности невозможно пройти, всюду грязь.

Когда городские службы закончат начатое? Скоро похолодает ведь, неужели жителям микрорайона придется жить в таких условиях?

URL: http://www.vb.kg/369375
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