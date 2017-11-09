Тут не стой. Активисты начали борьбу со стихийными остановками

Транспортный коллапс в Бишкеке с каждым днем становится только хуже. Автолюбители носятся с бешеной скоростью, нарушают ПДД. Водители маршруток, троллейбусов и автобусов зачастую водят так, что складывается впечатление, что это не городское движение транспорта, а какое-то ралли. Теперь же нарушать правила дорожного движения начали и пешеходы. Стихийные остановки появляются как грибы после дождя. И ничего не способно спугнуть людей, которым лень пройти лишние несколько десятков метров. Например, на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова даже специально был установлен забор, но он не особо помог, голосующие и ныне там.

На борьбу с недобросовестными жителями и гостями столицы, для которых нормы и правила пустое слово, вышли активисты из общественного объединения "ЖЫргализм" и представители велосообщества Кыргызстана. До этого они уже проводили подобные акции, но направлены они были преимущественно на автовладельцев и лишь немного касались пешеходов. Теперь же досталось и тем, кто передвигается на ногах.

Место было выбрано не случайно - это оживленный перекресток улиц Боконбаева и Абдрахманова. Стихийная остановка функционирует здесь чуть ли не круглосуточно. Школьники приезжают и уезжают в школу, родители водят детей в детский сад, расположенный неподалеку, люди бегут на работу. И значительная часть всех граждан добирается на общественном транспорте. Для экономии своих сил и времени люди пренебрегают правилами дорожного движения и начинают "голосовать" маршруткам прямо на перекрестке, создавая тем самым пробки и аварийные ситуации.

"Всего до середины декабря будет проведено 6 подобных акций под названием "Культур-мультур", которые направлены на то, чтобы агитировать людей на культурное поведение. Мы это делаем с помощью мимов, который либо одобряет, либо нет то или иное действие людей. Мы выбираем такие оживленные места, чтобы максимально показать людям в доброжелательной манере, как нужно себя вести на дорогах. Нас не стоит сравнивать с активистами из "Стоп-хама", так как у них много агрессии, у нас же всё проходит максимально доброжелательно. Большинство людей понимают наш посыл и цель. По нашим наблюдениям, некоторые люди просто не знают правил. Мы будем стараться работать в этом направлении", - поделился с "ВБ" один из организаторов акции Искендер Алиев.

Активисты распределились на всех 4-х сторонах перекрестка, везде были мимы и множество их помощников, которые делились листовками с прохожими и объясняли нарушителям, что они поступают нехорошо. Что удивительно, стихийная остановка рассосалась буквально за 5 минут. Мим подошел к пассажирам, которые ждали транспорт, нахмурился, показал им, что расстроен, помощники разъяснили, что они поступают нехорошо. Люди осознав ошибку, направились в сторону улицы Московской, где расположена уже вполне законная остановка. Хотя были и те, кто проигнорировал просьбы активистов. Люди быстро либо забегали в маршрутки, либо делали вид, что не замечают участников акции.

Поучительные мероприятия коснулись и водителей. Автолюбителям показывали табличку с направленным вниз пальцем, если они не соблюдали правила дорожного движения. Водители маршруток тоже видели этот знак, если собирались остановиться в неположенном месте. Также активисты подходили и к тем, кто игнорировал стоп-линию. Они вежливо просили передвинуть транспортное средство в положенное место и получали листовку от активистов.

В целом акция прошла позитивно и без конфликтов. Люди с пониманием и улыбкой относились к участникам акции. Некоторые даже обещали, что постараются больше не нарушать правила.

Сами же активисты отметили, что на этом их труд не закончится. Помимо тех акций, которые планируется провести в текущем году, они планируют выпустить серию видеороликов о том, как надо быть культурным. Кроме того, с будущего года они планируют начать сотрудничать с Управлением патрульной милиции и наводить порядок на дорогах столицы вместе.