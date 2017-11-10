Готовься к землетрясению загодя. В Бишкеке тренируют спасателей

Штабная тренировка сотрудников служб гражданской защиты проходит 8-10 ноября на территории Ленинского района Бишкека.

Цель - проверка готовности соответствующих служб к возможным землетрясениям.

На практике было отработано взаимодействие между органами управления Гражданской защиты столицы и районов, различными городскими службами.

Учения проводятся в два этапа: на первом создается обстановка угрозы возникновения ЧС природного характера (землетрясения).

Отрабатываются вопросы оповещения и сбора личного состава управления МЧС, руководящего и командного состава гражданской защиты, производится оценка возможной обстановки.

На втором этапе проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС.

В учениях принимают участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, глава Ленинского района Нурдин Тынаев и руководители правоохранительных органов.