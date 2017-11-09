Сегодня: чык эшике, нехватка ГСМ, юбилейная купюра

Чык эшике! Депутатами Жогорку Кенеша принято решение изгонять с заседаний чиновников, которые будут являться в парламент неподготовленными. Такой вердикт принят после обсуждения законопроекта введения пошлин на вывозимый из республики золотосодержащий концентрат. Заместитель председателя Государственного комитета промышленности не мог вразумительно ответить ни на один из представленных перед ним вопросов.

Парламентариев, естественно, возмутило то, как чиновники исполняют возложенные на них обязанности. Один из депутатов даже предложил коллегам направить на имя премьера письмо, чтобы он рассмотрел вопрос о соответствии высокопоставленного управленца занимаемой должности. Спикер пообещал взять этот вопрос под личный контроль и сказал, что в следующий раз незамедлительно выставит неподготовленного докладчика за дверь. Видимо прием "чык эшике", введенный в период премьерства Сооронбая Жээнбекова, будет теперь применяться в парламенте на регулярной основе.

Нехватка ГСМ? В парламенте сегодня была высказана крайне тревожная информация о том, что запасов топлива в Кыргызстане осталось на две недели, при этом новые партии бензина и дизеля в республику не ввозятся. По сведениям депутата Исхака Пирматова, с 12 октября ни один вагон не въехал в Кыргызстан и не покинул пределы республики. О причинах сложившейся ситуации парламентарий распространяться не стал.

"Ни правительство, ни Ассоциация нефтетрейдеров не дают информацию. Все делают вид, что ничего не происходит. Министерства ведут переговоры, однако этот вопрос можно решить на уровне вице-премьер-министра", - заявил Пирматов. При этом эксперты, имеющие непосредственное отношение к рынку нефтепродуктов, считают, что парламентарий либо располагает недостоверными сведениями, либо сознательно вводит общественность в заблуждение. Они отмечают, что Кыргызстан имеет прямой договор с Россией о поставках топлива, составы приходят регулярно, и различного рода спекуляции по этому поводу неуместны.

За пять дней 30 погибших. Печальную статистку растущей смертности на дорогах Кыргызстана озвучил сегодня в парламенте депутат Рыскелди Момбеков. "У нас что, проходит кастинг каскадеров? Или тренинг Шумахера? В Сирии столько не умирают. За месяц погибает 200 человек. Обещали принять меры, но толку нет. Создали патрульную милицию, но результатов не видно. От реформ нет следа, но в МВД получают звания генералов", - подчеркнул народный избранник от фракции СДПК.

Парламентарий также обратил внимание на то, что милиция продолжает работать не на упреждение и профилактику ДТП, а реагирует только уже на совершенные нарушения. Депутат отметил, что патрульные по-прежнему прячутся по кустам и закоулкам, и главным дня них стало не обеспечение безопасности, а сбор штрафов. Все задачи, которые правительство совсем недавно ставило перед МВД, провалены. По утрам перед переходами возле школ нет ни одного инспектора, все они рассредоточены по "хлебным местам".

Также в парламенте не понимают, по какой причине уже в очередной раз срывается реализация проекта "Безопасный город". Обещаний было много, слова звучали красивые, но реальных действий до сих пор не предпринято.

Кремль на связи. Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и обсудили ход реализации совместных проектов.

Также сообщается, что президент России пригласил лидера Кыргызстана принять участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это событие мирового уровня пройдет на новой сцене Мариинского театра 17 ноября.

Новые деньги. Национальный банк Кыргызстана планирует выпустить купюру номиналом 2 тысячи сомов. На данный момент известно, что это будет ограниченный тираж, приуроченный к 25-летию независимости Кыргызстана. Информация о том, как будет выглядеть юбилейная банкнота и кто на ней будет изображен, держится в строжайшем секрете.

До сих пор главный банк страны чеканил только коллекционные монеты по случаю тех или иных исторических событий. Юбилейные купюры в Кыргызстане не выпускали никогда. Считается, что бумажные деньги, отпечатанные ограниченным тиражом, привлекают удачу. Кстати, именно этим объясняется повышенный интерес к банкнотам достоинством в два доллара. Их носят в кошельках или портмоне как талисман.

В Бишкеке торжественно открыли первый надземный переход. Это сооружение, призванное обеспечивать безопасность пешеходов, появилось на улице Курманжан Датки, прямо напротив Аламединского рынка. В праздничной церемонии сдачи в эксплуатацию этого объекта принял участие мэр Бишкека Албек Ибраимов. После его торжественной речи горожане начали успешно и безопасно переправляться через дорогу с плотным транспортным потоком.

Сооружение выглядит очень презентабельно, сверху его покрывает кровля, а по бокам от ветра и ненастной погоды пешеходов защищают стекла. Воздушный коридор оснащен светодиодной подсветкой. По бокам надземного перехода расположены лифты для инвалидов-колясочников. Также подъемниками имеют право воспользоваться пожилые люди, которые не могут самостоятельно подняться и спуститься по лестницам. Теперь главная задача мэрии - защитить это дорогостоящее сооружение от вандалов.