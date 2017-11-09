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Замруководителя аппарата президента КР вручена награда президента РФ

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Александр Тузов

Награда от президента РФ Путина торжественно вручена в Бишкеке заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР Мире КАРЫБАЕВОЙ.

В солидной папке на листе большого формата под изображением российского герба, словами "Президент Российской Федерации" и напечатанными огромными золотыми буквами словом "БЛАГОДАРНОСТЬ" каллиграфически значится, что Карыбаевой Мире Аскеровне эта благодарность вынесена за большие заслуги в развитии российско-кыргызского сотрудничества, укреплении дружбы между народами Российской Федерации и Кыргызской Республики. Далее – подпись и государственная печать президента Путина.

Как подчеркнул вручивший благодарственное письмо Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Андрей Крутько, такая благодарность президента приравнивается к государственной награде России.

URL: http://www.vb.kg/369381
Теги:
Андрей Крутько, Владимир Путин, Мира Карыбаева, награда, Россия
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