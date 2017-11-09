Замруководителя аппарата президента КР вручена награда президента РФ

Награда от президента РФ Путина торжественно вручена в Бишкеке заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР Мире КАРЫБАЕВОЙ.

В солидной папке на листе большого формата под изображением российского герба, словами "Президент Российской Федерации" и напечатанными огромными золотыми буквами словом "БЛАГОДАРНОСТЬ" каллиграфически значится, что Карыбаевой Мире Аскеровне эта благодарность вынесена за большие заслуги в развитии российско-кыргызского сотрудничества, укреплении дружбы между народами Российской Федерации и Кыргызской Республики. Далее – подпись и государственная печать президента Путина.

Как подчеркнул вручивший благодарственное письмо Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Андрей Крутько, такая благодарность президента приравнивается к государственной награде России.