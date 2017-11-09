Исаков: Память о Суймонкуле Чокморове навсегда останется в наших сердцах

"Память о Суймонкуле Чокморове навсегда останется в наших сердцах. Его личность вписана золотыми буквами в историю нашей страны. Мы, кыргызстанцы, всегда будем помнить о нем", - заявил премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 9 ноября, выступая на церемонии открытия памятника народному артисту СССР Суймонкулу Чокморову в Бишкеке.

Глава правительства отметил, что открытие памятника талантливому киноактеру, художнику, яркому представителю кыргызского народа является знаменательным событием в жизни страны.

Сапар Исаков подчеркнул, что образ Суймонкула Чокморова является олицетворением богатого духовного наследия кыргызского народа.

"Суймонкул Чокморов был выдающимся человеком. Он отличался замечательными человеческими качествами и добрым отношением к людям. Он один из тех, кто внес огромный вклад в прославление нашей страны и нашей культуры. Я хочу выразить огромную благодарность создателям памятника и руководству общественного фонда имени Суймонкула Чокморова", - подчеркнул премьер-министр.

Глава кабмина особо отметил, что в программе правительства "Жаны доорго – кырк кадам" одной из основных задач является развитие отечественной культуры, в частности возрождение сферы кинематографии.

"Мы должны вырастить для нашей страны таких людей, как Суймонкул Чокморов", - заключил Сапар Исаков.

Также с поздравительной речью выступили министр культуры, информации и туризма КР Султанбек Жумагулов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области РФ Андрей Соболев, который зачитал приветствие от имени губернатора Свердловской области РФ Евгения Куйвашева, мэр города Бишкек Албек Ибраимов и председатель общественного фонда имени С.Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

Памятник Суймонкулу Чокморову установлен с восточной стороны кинотеатра "Ала-Тоо" в городе Бишкеке. Он был отлит в г. Екатеринбурге (Россия) в литейной мастерской "Дубровин". Скульптура изготовлена из бронзы, ее высота составляет 3 метра.

Автором памятника Чокморову является выпускник Таллинского художественного института – скульптор Кожегулов Алмаз Сулайманович.