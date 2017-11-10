Строительство дороги и благоустройство улицы Фучика продолжается

Муниципальной администрацией мэрии Бишкека по Ленинскому административному району проводятся комплексные работы по капитальному строительству дороги, благоустройству и реконструкции территории и фасадов зданий, расположенных на улице Ю.Фучика.

Так, в целях улучшения дорожной инфраструктуры и разгрузки автомобильных дорог, с 13 марта текущего года был начат

капитальный ремонт улицы Фучика от улицы Московской до Товарной. Подрядной организацией выступило муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис".

На сегодняшний день в ходе работ по ремонту дороги были заменены водопроводные линии и теплосети.

В целях улучшения архитектурно-эстетического вида фасадов жилых домов и в связи с завершением строительства больницы кыргызско-турецкой дружбы народов, были проведены строительные работы по восстановлению штукатурки, выведению откосов углов и покраски внешних стен жилых домов № 18, 20, 22 на улице Фучика.

Всего в домах № 18, 20, 22 расположены 266 квартир и комнат, в которых проживают около 750 жильцов, большинство из которых относятся к социально уязвимым слоям населения.

При проведении работ по благоустройству прилегающей территории больницы кыргызско-турецкой дружбы народов и создания условий для посетителей, были проведены работы по капитальному ремонту тротуаров по улице Фучика с западной стороны от проспекта Дэн Сяопина до улицы Московской, а также строительство парковочных карманов для 80 автомашин от пр. Дэн Сяопина до заезда в ГКБ № 1.